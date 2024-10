„Borzasztóan sajnálom” — Balogh Edina is üzent Sallai Nórának a tragédia után

Sallai Nóra és kisfia története megrázta az országot! A színésznő és ötéves gyermeke szeptember 27-én szenvedett súlyos autóbalesetet Alsónémediben, a Haraszti és a Hunyadi utca kereszteződésében. Sallai Nóra balesete napján éppen kihajtott az útra, mikor óriási sebességgel beléjük csapódott egy fiatalokkal teli BMW. Nóra kisfiát már a helyszínen újra kellett éleszteni, október 7-ig pedig semmilyen nyilvánosságra hozható információ nem érkezett róla. Hétfőn azonban kiderült: Sallai Nóra fia örökre lehunyta a szemét, a szervezete feladta a harcot. Édesanyja erről még nem tudhat, hiszen a legfrissebb információk szerint mesterséges kómában tartják, az orvosok jelenleg is küzdenek az életéért. A közvéleményt azonban mélyen lesújtotta a dolog, több civil és híresség is üzent a gázolóknak.

Megrázta az országot a hír, hogy Sallai Nóra kisfia meghalt (Fotó: PeterZsolnai)

Többek között Puskás Peti is felemelte a hangját a történtek után, aki elsősorban most Nóráért és a családért imádkozik, illetve megragadta az alkalmat, hogy üzenjen a gázolóknak és azoknak a celebeknek, akik hencegnek a gyorshajtással. Az énekes mellett Balogh Edina is megszólalt, aki édesanyaként teljesen értetlenül áll a történtek előtt: borzasztónak tartja, amit Nórának és családjának át kell élnie.

Borzasztóan sajnálom a történteket. Amit hallottam, attól összeszorul a szívem, nem hiszem el, hogy ilyen meg tud történni. Mivel én is édesanya vagyok, és sokat autózom a gyerekkel, mélyen megérintett a dolog

— mondta lapunknak a színésznő Sallai Nóra gyermeke halála kapcsán, és azt is hozzátette, hogy reméli Nóra hamarosan túl lesz az életveszélyen.