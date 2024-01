Lehullt a lepel, új kapcsolata van Balogh Edinának

Eddig csak találgatni lehetett, de most nyilvánosan is felvállalta kapcsolatát Balogh Edina és Szabó Simon. Sokan kiszúrták, hogy a Farm VIP versenyében közel kerültek egymáshoz... Balogh Edina most a hot! magazinnak ismerte el, tényleg randizni kezdtek!

Balogh Edina és Szabó Simon között a Farm VIP forgatásai során alakult ki barátság (Fotó: TV2)

Az én szememben ő egy nagyon értékes ember. Sokat segített nekem, és talán én is neki, hogy átvészeljem ezt az időszakot, ami nem volt könnyű. Egy önismereti út volt, távol a családomtól, a gyerekeimtől. Onnan rátekinteni az életre teljesen más, mint amikor benne van az ember a mókuskerékben

– nyilatkozta a színésznő a hot! magazinnak, akinek szavait a Bors idézte. Hozzátette, eleinte baráti kapcsolatról volt szó, hamar egy hullámhosszra kerültek, részben talán azért, mert hasonló az élethelyzetük, mindkettőjüknek van már gyermeke.

Neki is egy kislánya és egy kisfia van, két-két évvel idősebbek, mint az enyémek, úgyhogy volt téma bőven. Neki és nekem is nagyon hiányoztak a gyerekeink, és ezek mindenképpen közelebb hoztak bennünket egymáshoz

– tette hozzá Edina, kiemelve, hogy a műsor után is barátként találkoztak, legalábbis eleinte. Ő sem tudja pontosan, mikor jött el a fordulat, de egyszerre csak azt vette észre, hogy a Szabó Simonnal való találkozóik már többről szólnak.

Balogh Edina sem tudja pontosan, mikor jött el a fordulat (Fotó: TV2)

„Tudtam, hogy már nem egy barát, sokkal többet jelent nekem, és sokkal nagyobb igényem van rá, és neki is rám. Elkezdtünk randevúzni, talán így tudnám a legjobban kifejezni. És hogy most hol tartunk? Merész lenne kijelenteni, hogy tudom. Egyelőre kezdeti, friss az egész mindkettőnk életében, ennél mélyebben nem is beszélnénk erről, mert nincs itt az ideje. De egy pár vagyunk, nem cáfolom.”

– fogalmazott Edina, akinek egyébként zajlik a válása, mint mondta, már a vége felé tartanak.