„Sokan bíztak bennem” – Kiderült, ő nyerte a Farm VIP-t és a 14 millió forintot

Hetekkel ezelőtt nyitott újra a Farm VIP kapuja. Tizenhat híresség dacolt a vidéki élet viszontagságaival a TV2 népszerű reality-jében, miközben izgalmas feladatokon keresztül próbálták bezsebelni a fődíjat. A modern technika vívmányaitól távol, a megszokott városi pezsgésből kiszakadva nomád, falusi körülmények között vállalkoztak a hírességek a nem mindennapi kalandra. A piros és a sárga csapat önjelölt gazdái az állatok gondozásán túl különböző termelési feladatokban, valamint további erőt próbáló és ügyességi kihívásokban küzdöttek a bent maradásért. Most azonban véget ért mindenki számára a falusi élet, ugyanis péntek este egy elképesztő és egészen hihetetlen végjátékban küzdött meg a fődíjért Szabó Simon és Laky Zsuzsi. Mindketten méltósággal, mindent beleadva játszották végig az utolsó napot és a finálé nehéz játékait. Egészen az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, melyiküknek sikerült sikeresen befejezni a versenyt, végül a szerencse Simi mellé állt, így ő vihette haza a 14 millió forintos fődíjat.

Egyenrangú küzdelemben harcoltak a Farm VIP győzelemért Fotó: TV2

Szabó Simon: „Zsuzsi kitartásából merítkeztem”

Szabó Simon hihetetlen teljesítményt nyújtott az elmúlt napokban. A színész maga sem gondolta volna, hogy sikerül a saját korlátjain átlépni. A kitartásának, a küzdeni akarásának pedig az lett a vége, hogy a Farm VIP negyedik évadát megnyerte.

„Itt vagyok a fináléban, ami egy hihetetlen érzés, egy megfogalmazhatatlan dolog. Úgy érzem, mintha most kezdődne el számomra a játék. Mindent meg kell tennem, lesz, ami lesz. Idáig csak Zsuzsival ketten jutottunk el, kettőnk közül valaki úgy megy haza, hogy megnyerte az egész játékot. És muszáj, hogy ez én legyek. Ha mégsem nekem sikerül, akkor is nagyon fogok örülni Zsuzsi győzelmének. Akkor is boldog leszek, mert minden tőlem telhetőt megtettem. A győzelem kapujában vagyunk, és 50-50 százalék, ki fog nyerni. Egyszerűen el kéne hinni, hogy meg tudom csinálni.

Zsuzsi egy olyan ellenfél, aki mindig okozhat meglepetéseket.

„Egyrészt nagyon erős, másrészt iszonyatosan gyors, harmadrészt pedig anya. Az anya a legveszélyesebb ellenfél” – mondta a finálé közben Simi, aki a győzelem kapcsán is elárulta érzéseit.

„Az a legdurvább, hogy Zsuzsi kitartásából merítkeztem. Akárhányszor valamelyikünknek ledőlt a dominója, mindketten tudtuk, hogy a másiknak nyílt lehetőséget a győzelemre. Csak rá kellett a másikra nézni, és láttuk egymáson az elszántságot, hogy újra és újra összeszedi magát, neki kezd, és ez így ment felváltva az utolsó pillanatig. Úgy voltam vele, ha ő nem áll meg, én sem tehetem. A csapatársaimból is sokan bíztak bennem, nekik is nagyon köszönöm” – mondta Simon.

Szabó Simon és Laky Zsuzsi elképesztő teljesítményt nyújtott a fináléban Fotó: TV2

Laky Zsuzsi: „Látom magam a Farm VIP női győzteseként”

Laky Zsuzsi sem adta fel az utolsó pillanatig. Bár a fődíjat nem vihette haza, mosolyogva, boldogan távozott a farmról.

Nem a pénz motivál, hanem a gyerekeim, a családom és az, hogy magamért tegyem ezt meg.

„Látom magam a Farm VIP női győzteseként, de nem lesz egyszerű dolgom, mert lesz, amiben Simi biztosan sokkal jobb lesz. Ő is megteszi, amit meg kell. Én is szeretném végig vinni, megcsinálni, és bárhogy is alakul, a legjobb női játékos én vagyok. Annyira élem ezt a játékot és a környezetet, hogy szerintem ez életem egyik legjobb élménye lesz” – mondta a sztáranyuka a finálé napján, akinek bár nem sikerült megnyernie a Farm VIP negyedik évadát, ő is nyertesként távozhat a műsorból.

„Megszenvedtük a végét. Nem vagyok csalódott, gratulálok Siminek. Jó érzés a családomhoz hazamenni, velük feküdni le és velük aludni. Nagyon jól éreztem magam, köszönöm ezt az élményt nektek, az egész stábnak, a csapattársaimnak, fantasztikusak vagytok mindnyájan” – fejtette ki érzéseit Zsuzsi.