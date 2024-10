Puskás Peti kifakadt Sallai Nóra kisfia halálán: „Megöltetek ismét egy gyermeket”

Mint arról a Metropol beszámolt, a Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra súlyos autóbalesetet szenvedett. Bizonyos források szerint a színésznő férje teljesen összeomlott. Állítólag a munkájával is teljesen felhagyott annak érdekében, hogy folyamatosan a szerettei mellett lehessen. A legfrissebb sajtóértesülések szerint pedig nagyon is jól tette, ugyanis elhunyt a kórházban a bő egy hete súlyos autóbalesetet szenvedett Sallai Nóra kisfia, Bende.

Fotó: Hot archív

A történtek nemcsak a családot, de sokan másokat is megrázott. Többek között Puskás Petit is, aki közösségi oldalán adott hangot gyászának és bizony a haragjának is.

Puskás Peti nyílt levelét változtatás nélkül közöljük:

„Megöltetek ismét egy gyermeket.Tönkretettetek egy családot.

Nem ismerlek titeket, de hányszor gyászoltunk már,hányszor kellett olvasni, hogy emberek halnak meg értelmetlenül...pedig semmi mást nem csináltak ,csak ugyanazt mint mindennap: tartottak haza gyalog, vártak a buszmegállóban, bicikliztek át a hídon , ültek együtt az autóban , lehet zenét hallgattak, meséltek a napjukról egymásnak , majd véget ért minden.

Azért mert részegek vagytok, be vagytok drogozva, mert versenyeztek , mert villogni akartok , mert faszgyökerek vagytok, majd lesztek gyilkosok, mert nincs mit szépíteni, azok vagytok.

Sallai Nóra a kolléganőm.Amióta olvastam mi történt, nem telt el nap, hogy ne gondoltam volna rájuk.Ne imádkoztam volna , hogy felépüljenek...nem tudom ezek után mit lehet mondani.

Csak annyit tudok, hogy ezt a többesszámot üzenem mindenkinek,aki hisztizik miért lehet csak ennyivel meg annyival menni, miért kell lassítani az autóforgalmat, miért nem szabad egy sör után beülni, miért tilos bedrogozva , akár csak beszívva is beülni, miért gyűlöletes a versenyzés az utakon, miért undorító , amikor letolsz másokat az utakon , majd büntetőfékezel...és legfőképpen üzenem azoknak a közszereplő ismerőseimnek, akik azzal villognak , mekkorát gyorsul az új státuszszimbólum, , akik liveoznak , miközben a városban baszatják , és hát tudom jól párotokról , hogy ittasan - bekokózva szálltok be a kocsitokba , mert abban bíztok, hogy híresek vagytok , ezért nektek szabad, hogy ezekért a halálokért ti is hibásak vagytok.