Ez igen: Polgár Kriszta lánya már 3 évesen nyeregbe pattant

Polgár Kriszta mesébe illő életét sokan követik nap mint nap. Az egykori szépségkirálynő gyakran avatja be az embereket a mindennapjaiba, és a különleges pillanatokban egyaránt. Kriszta férjével és gyerekeivel már 7 éve Amerikában élik a mindennapjaikat, de gyakran hazalátogatnak az itthon maradt rokonokhoz.

Polgár Kriszta élete mesébe illő / Fotó: Markovics Gábor

A napokban a közösségi oldalára rakott ki egy képet, ahol a 3 éves kislányát először vitte el a közeli lovardába. Hiszen mint minden kislány, ő is rajong a lovakért, így a szülei úgy gondolták, hogy érdemes lenne megtanulnia lovagolni. Polgár Kriszta méltán lehet büszke kislányára, Lanára, aki rögtön egy felnőtt állat hátára pattant.

Lana első lovagló órája. Icipici és magabiztos

– írta a bejegyzésében Kriszta, aki mellékelt egy képet is, amin kislánya lovagol.

Polgár Kriszta büszkén mutatja meg kislányát, ahogy megüli a hatalmas lovat / Fotó: Instagram/ Polgár Kriszta

Rémálommá vált a hazaútja Polgár Kriszta családjának

Krisztáék már egy ideje a tengerentúlon élnek, ám nyaranta hazajárnak Magyarországra. Ez most is így történt, de sajnos a szerencse nem szegődött melléjük. Történt ugyanis, hogy a szépségkirálynő és a családja csak két átszállással tudott repülőjegyet venni, de mivel az első gépük is négyórás késéssel indult, így a csatlakozásokat is lekésték. És ez még nem minden...

„És here we go again! Négyórás késéssel indul a gépünk, így lekéstük a másik két csatlakozást. Áttettek egy másik gépre, de csomagunk nem lesz pár napig. Előre is mindenkitől elnézést kérek az állandóan ismétlődő outfit miatt. Ígérem, mosni fogom” – fogalmazott korábban Kriszta.