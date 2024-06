„Áttettek egy másik gépre” – katasztrófába fulladt Polgár Krisztáék utazása

Polgár Kriszta nevét 2003-ban ismerhette meg az ország, hiszen akkor jelentkezett az első szépségversenyére, a Miss Balatonra. Ezen a megmérettetésen a második helyet zsebelte be, ám öt évvel később ismét színpadra állt, ahol ő lett a Miss Earth Hungary cím győztese. Ekkor Krisztának nemcsak a karrierje, hanem a magánélete is kezdett alakulni. A szépségverseny után megismerkedett Szabolccsal, akivel 2013-ban egybe is keltek, ráadásul ugyanebben az esztendőben megszületett első gyermekük is, Olivér. Azóta még kettő csemetével bővül a családjuk, ráadásul hét évvel ezelőtt Amerikába is költöztek.

Polgár Kriszta hazaútja katasztrófális lett Fotó: Mediaworks-archív

Polgár Kriszta: Mindenkitől elnézést kérek

Ahogy azt említettük, Krisztáék már egy ideje a tengerentúlon élnek, ám nyaranta hazajárnak Magyarországra. Ez most is így történt, de sajnos a szerencse nem szegődött melléjük. Történt ugyanis, hogy a szépségkirálynő és a családja csak két átszállással tudott repülőjegyet venni, de mivel az első gépük is négyórás késéssel indult, így a csatlakozásokat is lekésték. És ez még nem minden...

És here we go again! Négyórás késéssel indul a gépünk, így lekéstük a másik két csatlakozást. Átettek egy másik gépre, de csomagunk nem lesz pár napig.

„Előre is mindenkitől elnézést kérek az állandóan ismétlődő outfit miatt. Ígérem, mosni fogom” – fogalmazott Kriszta, aki tehát pár napig most a ruhacsomagja nélkül fog tengődni, de cserében napokig moshatja azt, amit ő és a családja visel...