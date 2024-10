Peter Srámek durván kifakadt a Sztárban Sztár All Stars hetedik adása után

Peter Srámek eddig jött, látott és győzött a Sztárban Sztár jubileumi, tizedik évadában, a Sztárban Sztár All Stars-ban. Bár a sokoldalú énekes még nem volt napi győztes, már az első élő show-ban lenyűgözte a zsűrit, akkor Tóth Gabi bőrébe bújva, múlt héten pedig Miley Cyrusként aratott osztatlan sikert a stúdióban. Mindig megkapja, hogy nőként sokkal jobban mutat!

Peter Srámek a legutóbbi adásban is nőként tündökölt Fotó: Bors

Peter Srámek kiakadt: Szeretnék macsó férfi lenni!

Betegen készült az e heti produkcióira a tehetséges előadó, de így is mindent beleadott a próbákon, hogy minél tökéletesebb előadást tudjon nyújtani, olyat, amilyet a zsűri és a nézők is elvárnak tőle. Peter Srámek először Michael Jackson bőrébe bújt, majd Szabó Ádámmal, Tóth Gabival és Gubik Petrával a Lady Marmalade-ot adták elő. Ebben a produkcióban újra nőt kellett alakítania, ráadásul szürke combfixben, magassarkúban és testhez simuló dresszben, amiben igyekeztek elrejteni férfiasságát, amire rá is kérdeztünk.

„A csomagomról inkább már ne is beszéljünk, mert a csomag egy kis pihenésre ment oda, amit nem is akarok kimondani, szóval a csomag most nincs” – árulta el az All Stars hetedik adása után Peter Srámek.