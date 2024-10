Mikes Anna bevallotta: „Nem tudtuk, mire vállalkoztunk Gáborral”

Elképesztő küzdelem, mellbevágó kiborulások, taktika és támogatás – véget ért az Ázsia Expressz 5. évada, melyben végül második helyen végzett sokak kedvenc sztárpárja, Mikes Anna és Krausz Gábor. A táncművész és a séf elképesztő hetek embert próbáló küzdelmei végén végül alulmaradt Sáfrány Emese és Béres Anett kettősével szemben. Sokak szerint már az is kisebb csoda volt, hogy a végső hajráig eljutottak Annáék, hiszen nem egy esetben az igazi hátráltatást nem az ellenfelektől, hanem Gábortól kapta Anna. A séf ugyanis rengeteg alkalommal látványos dühkitörés kíséretében borult ki, s ha nincs ott a végtelen türelemmel és szeretettel-szerelemmel felvértezett párja, akkor lehet, sokkal hamarabb véget ér számukra ez a játék.

Nagyot ment az Ázsia Expressz 5. évadában Krausz Gábor és Mikes Anna, a táncművésznek nem egyszer az ellenfelek mellett Gábor kirohanásaival is meg kellett küzdenie

(Fotó: Sz.L.)

„Először is szeretnénk gratulálni a győztes párnak, Emesének és Anettnek! És le a kalappal minden páros előtt, mert mindenki a határait feszegette. Nem tudtuk, mire vállalkoztunk Gáborral, mikor igent mondtunk az ÁZSIÁRA, zöld erdőben is jártunk az első héten. Aztán ráéreztünk a játékra, védettek voltunk és erőre kaptunk. Közben hajszáztunk háromszor. Majd jött a borítékos játék, ahol szerencsénk volt.”

– írja kettejük nevében Anna a Gábor Instagram-oldalán is elérhető bejegyzésben. Majd így folytatja:

„Másodikok lettünk, de nem vagyunk szomorúak! Egy «banánhéjon csúsztunk el», de együtt! Igen, volt pár passport kikérés, de továbblendültünk együtt. Végig összetartottunk, tisztelettel voltunk egymás felé és segítettük egymást.”

Majd a köszöneté a szó:

„Hálásak vagyunk az ÁZSIÁNAK, amiért még jobban rávilágított az igazán fontos dolgokra az életben! A Fülöp-szigeti emberek kedvességét és a minket befogadó családoknak itt is KÖSZÖNJÜK SZÉPEN a segítségüket. Köszönjük a producerek, szerkesztők és operatőrök remek munkáját, nagyon komoly volt a mögöttünk álló team!”

Zárásként pedig jöjjön a sztárpár által levont tanulság:

„És mi az amit magunkkal hoztunk? Az emberi kapcsolatok sokkal fontosabbak, mint a tárgyak. És persze azt, hogy a szerelemünk sokkal erősebb egy reality műsornál! Easy, no?!”