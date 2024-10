„Hogy megbántam-e a házasságomat Ben Affleckkel?” – Jennifer Lopez tiszta vizet öntött a pohárba

Az egykori nagy szerelmet sok évvel később mesébe illő újabb egymásra találás, majd házasság követte, ám ez sem menthette meg Jennifer Lopezt és Ben Afflecket attól, hogy ismét egymás nélkül folytassák. A sztárpár két év házasság után a válás mellett döntött, az énekesnő pedig némi hallgatás után készen állt arra, hogy válaszoljon a kudarcba fulladt párkapcsolatát firtató kérdésekre, melyeket Nikki Glaser tett fel neki az Interview Magazine számára. Jöjjön is az egyik legfontosabb kérdés!

Ben Affleck nélkül folytatja tovább az életét Jennifer Lopez (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Az elmúlt időszak fájdalmainak ismeretében vajon megbánta az énekesnő, hogy hozzáment Ben Affleckhez?

„Egy pillanatig sem” – érkezett a határozott válasz Jennifer Lopeztől. Majd így folytatta: „Ez persze nem azt jelenti azt, hogy nem vágott kis híján haza. Majdnem sikerült. De most, hogy itt vagyok, ahol, azt gondolom magamban: »Basszus, pontosan erre volt szükségem! Köszönöm, istenem. Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott. Sajnálom, hogy ennyiszer kellett ezt megtenned velem.« Kétszer, háromszor is meg kellett volna tanulnom a leckét. Kalapáccsal kellett volna a fejembe verni, de most már értem, megtanultam. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindennel tisztában vagyok.”

Egy biztos, az énekesnő most azon dolgozik, hogy megtanuljon szó szerint egyedül is boldogulni, önmagában is megtalálni az örömöt – idéz és összegez az interjú kapcsán az UNILAD.