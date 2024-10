Mindenkit ez foglalkoztatott: Kiszel Tünde végre megválaszolta a nagy kérdést

Mint az ismert, Kiszel Tünde minden évben elkészíti egyedi, nagy sikerű naptárait. A díva tavaly Disney-hercegnős ruhákban pózolt a kalendáriumba kerül képeken.

Kiszel Tünde elárulta, meddig tervezi a naptárak kiadását / Fotó: mw archív

Nos, a hagyomány jövőre is folytatódik, hiszen Kiszel Tünde nemrégiben büszkén árulta el, hogy 2025-ben is kiadja a naptárát, ami immár a huszonnegyedik lesz a sorban. A díva ennek kapcsán a Mokka vendége volt, amiben elárulta, hogy a közönségnek eddig a Disney hercegnős változat tetszett a legjobban, olyannyira, hogy az ebben a témában készült változat 2019 után 2023-ban is megjelent.

Kiszel Tünde a műsorban jelentett be, hogy az új kalendáriumot november 15-én, a szülinapi bulijával egybekötve mutatja be.

Az eseményre régi követői mellett rengeteg fiatal is el szokott menni, akik mindig pozitívan csalódnak a sztárallűröktől mentes dívában. Tünde ugyanis azt vallja: