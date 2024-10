"Egyik nap terhes voltam, másik nap már nem" - Vetéléséről vallott a Dancing with the Stars táncosa

Az amerikai Dancing with the Stars tehetséges táncosa, Daniella Karagach szívszorító vallomást tett. A gyönyörű híresség ugyanis elárulta, hogy 2022-ben elvetélt, miután egyik reggel szörnyű fájdalomra kelt. A szintén táncos férje, Pasha Pashkov próbált neki segíteni, de egy negatív terhességi teszt bebizonyította, hogy sajnos elveszítették a születendő gyermeküket.

Egyik nap terhes voltam, másik nap már nem. [...] Emlékszem, hogy a földre zuhantam, egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik velem

– mondta Daniella Karagach.

A házaspárnak a fájdalmas megpróbáltatás ellenére végül összejött a gyermekáldás, ugyanis 2023-ban megszületett a kislányuk, Nikita. Daniella Karagach reméli, hogy a története inspirálhatja azokat, akik hasonló cipőben járnak, hiszen ő is megjárta a mélységet, most mégis boldog tud lenni, akármennyire is megviselte őt a tragédia.