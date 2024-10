2025-ben Magyarországra jön a Hello előadója

A nemzetközi szupersztár Lionel Richie felülmúlhatatlan albumok és slágerek sorával büszkélkedhet. Világszerte több mint 125 millió albumot adott el, munkásságát Oscar-, Golden Globe- és négy Grammy-díjjal ismerték el, emellett olyan kitüntetésekkel, mint a 2016-os MusicCares Év Embere és a 2017-es Kennedy Center Honors. 2018 márciusában Lionel Richie –szó szerint is – bebetonozta ikonikus örökségét, amikor Hollywood mesés TCL Chinese Theaternél hagyta kéz- és láblenyomatát. 2022-ben a Rock & Roll Hall of Fame-be is beiktatták, ugyanebben az évben megkapta az American Music Awards Ikon díját, valamint a Kongresszusi Könyvtár Gershwin-díját is népszerű dalaiért. 2023 szeptemberében fejezte be nagy sikerű, 20 várost felölelő Sing a Song All Night Long elnevezésű arénaturnéját, amelynek különleges vendégei – minden idők egyik legkelendőbb zenekara - az Earth, Wind & Fire – volt. A turné 2024-ben is folytatódott további 13 fellépéssel az Egyesült Államokban. 2024-ben Las Vegas-i fellépéssorozatát is folytatta, immár a Wynn Encore Theaterben a Lionel Richie: King of Hearts show-val. Richie mindemellett az elmúlt hét évadban az ABC American Idol című műsorának zsűritagja is volt, és folytatja a zsűrizést a 8. évadban is. Legutóbb Richie társproducerként debütált The Greatest Night in Pop című dokumentumfilmben, amelyet a 2024-es Sundance Filmfesztiválon mutattak be a kritikusok elismerése mellett. A The Greatest Night in Pop a megjelenés első hetében a Netflix angol filmlistájának élén kezdett 11,9 milliós nézettséggel, és nemrég három Primetime Emmy-díjra is jelölték.