Világsztárokkal Londonban: Mága Zoltán lerántotta a leplet a terveiről

A tervek komolyságát jellemzi, hogy Európában és Angliában is kiemelkedő szakembernek számító Mark Krais ügyfélköréhez a legnagyobb rendezvénytársaságok, befektetők, reklámügynökségek, fesztiváltulajdonosok, lemez- és kiadócégek, elismert sportemberek, valamint jelentős művészek és dalírók, köztük Ed Sheeran, vagy Sir Elton John és a Rolling Stones is tartozik. Az ügyvéd-manager munkáját továbbá Anglia egyik legnagyobb kreatív és marketing csapata is segíti.