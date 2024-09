Victoria Beckham: „Még mindig szerelmes vagyok a férjembe”

A Zoomon keresztül a színésznő interjút készített Mrs. Beck­ham­mel, aki most az ausztrál Vogue magazin címlapján tündököl. Victoria éppen a házassági évfordulóját ünnepelte Korzikán, míg Nicole Kidman a Bahamákon üdült a családjával. Már az interjú elején kiderült, hogy az expopsztár, ma divatguru Vic már a Spice Girlsben arról álmodott, hogy egyszer neves divattervező lesz.

Beckhamnével régi kedves ismerőse, Nicole Kidman készített interjút (Fotó: Getty Images)

A létra aljáról indulva tanultam a szakmát, 2008-ban belevágtam, és most van egy nyereséges, független divat- és szépségmárkám

– mesélte. „Munkásosztálybeli családból jövök, apám a ‘80-as években lett vállalkozó, anyuval mindent a konyhaasztalnál találtak ki. A szüleimtől örököltem a szorgalmamat és a munkamániámat: apám akkor is heti öt napot dolgozott, amikor már annyit keresett, hogy Rolls-Royce-t vehetett magának…”

Az ezüstlakodalmát ünneplő Beckham házaspárt ezúttal a három kisebb gyerekük is elkísérte. Világhírű szüleik büszkék rájuk, kedves, alázatos, szorgalmas fiatal felnőtteknek tartják ma őket, de Victoria bevallotta, hogy nem volt könnyű megtalálni az egyensúlyt szülőség és a párkapcsolat között.

„Sokat küzdöttem ezzel, amíg kicsik voltak” – folytatta Posh.

David és Victoria 25 év után is ugyanolyan szerelmesek, mint friss házasokként voltak (Fotó: FAME PICTURES)

„Persze segítettek a szüleink, voltak dadusok is, de így is úgy éreztem, hogy folyton zsonglőrködöm. Daviddel alig volt társasági életünk. Most viszont lassan kirepülnek, már a 13 éves Harpernek is megvan a maga társasága. A ti lányotok Keithszel 16 éves, szóval egy csónakban evezünk. Ebben az új életszakaszunkban új barátokat kell szereznünk, többet fogunk majd kimozdulni párként.”

Én még mindig szerelmes vagyok a férjembe, még jobban is, mint amikor találkoztunk.

„Ahogy te és Keith, úgy mi is szívből támogatjuk egymást a karrierünkben, és élvezzük a kettesben töltött időt, ami ritkaság ennyi év után. Most így a végén elárulom neked, Ni­cole: imádom a szülőhazádat, szívesen megmutatnám Davidnek és a gyerekeimnek. Szeretném, ha a családjaink együtt töltenének pár napot, te pedig megmutatnád Sydney nevezetességeit, sőt folytathatnánk ezt a beszélgetést is!”