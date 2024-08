Victoria Beckham szerelmesebb, mint valaha

Victoria Beckham és David Beckham bár már a 25. házassági évfordulójukon is túl vannak, szerelmesebbek, mint valaha. A sztárpárt gyakran kapják rajta, amint szerelmesen ölelkeznek nyaralásaik alkalmával.

Victoria Beckham és férje gyakran mutatkozik szerelmesen összebújva (Fotó: Angeli/ Red Dot)

Az idő sem halványítja érzéseiket

Az énekesnő arról beszélt az ausztrál Woke magazinnak, hogy ilyen hosszú, együtt töltött idő eltelte után sem csökkent egymás iránt érzett szerelmük. Sőt, az egykori spice girl úgy érzi, most még szerelmesebb férjébe, mint amikor összeházasodtak, egyszerűen nem tud betelni vele.

„Imádok együtt lenni a férjemmel” – nyilatkozta Victoria. „Hadd mondjam el, hogy David Beckham rendkívül vicces.”

Olyan férjem van, akibe valószínűleg szerelmesebb vagyok, mint amikor először találkoztunk.

Victoria Beckham és David Beckham júliusban ünnepelte 25. házassági évfordulóját (Fotó: Maciel/X17online.com)

Victoria Beckham gyermekeinek is példát akar mutatni

A focistafeleség hosszan tartó kapcsolatuk titkáról is mesélt. Szerinte kulcsfontosságú a humor egy kapcsolatban. Victoria és David Beckham számára fontos, hogy őszintén tudjanak együtt nevetni. Illetve az is kapcsolatuk fontos része, hogy mindenben maximálisan támogatják egymást. Elmondása szerint férje soha nem várta el, hogy feladja a munkáját, így nyugodtan csinálhatta azt, amit szeret.

„Azt mondtam Davidnek és a gyerekeknek, hogy 25 év után is annyira szeretem őt, mindenben támogatom, és azt szeretném, hogy önmaga legjobb verziója tudjon lenni. És ő is ezt teszi értem. Nagyon fontos számomra, hogy a gyerekek is lássák ezt.”

Victoria Beckham és David Beckham kapcsolatában fontos a humor (Fotó: FAME PICTURES)

Az ő kapcsolatuk sem volt mindig felhőtlen

Amióta összeházasodtak, a páros megélte a maga nehézségeit. Sőt, anno még arról is felröppentek pletykák, hogy David megcsalta feleségét Rebecca Loos nevű asszisztensével. A pár ezek után 2003-ban újította meg fogadalmát. De mindezek ellenére gyakran azon kapták rajta őket, hogy egy-egy vakációjuk alkalmával igencsak összemelegednek. Elmondásuk szerint szeretik ezeket a röpke együtt töltött időket, amikor megszöknek kicsit a világ elől.

Minden egyes pillanatban azt érzem, hogy valaki csípjen meg. Annyira szerencsésnek érzem magam

– mondta Victoria.