25 éve házasok: Victoria és David Beckham újra felvették rémes esküvői ruháikat

Victoria és David Beckham élete mindig is a nyilvánosság előtt zajlott, fiatalon ismerték meg egymást és gyakorlatilag együtt nőttek fel. Bár a közvélemény nem adott sok esélyt az együtt maradásukra, ők mégis rácáfoltak erre.

Victoria és David Beckham 25 éve kitartanak egymás mellett ( Fotó: AFP)

Sosem törődtek mások véleményével

Beckhamék mindig is különcök voltak és elképesztően vagányak. Nem érdekelte őket, hogy ki mit gondol, mindig úgy cselekedtek, ahogy azt megfelelőnek érezték, még akkor is, ha az épp polgárpukkasztónak számított. Így esett az eset, hogy az esküvőjükön történetesen lilába bújtak. Jóllehet, a klasszikus fehéret is látni lehetett rajtuk, később lilára öltöztek át, állításuk szerint ők maguk sem tudják, honnan jött az ötlet. A különleges outfitek azóta is nevetség tárgyát képezik, hiszen bármikor összeöltöztek a múltban, az nagyon félrement divat szempontból. Most, a 25. házassági évfordulójuk alkalmából viszont újra magukra öltötték az ominózus színt, csak nem az akkori darabokat, hanem modernizált verzióikat. De a divatvilág egyik legmegbecsültebb asszonyától nem is vártuk volna, hogy azokat az ízléstelen lila göncöket újra előszedje.

Nagy népszerűségnek örvend az életükről szóló dokusorozat

A David Beckham karrierjéről szóló dokumentumsorozat éppen csak felkerült a legnagyobb streamingszolgáltató kínálatába, nem sokkal később óriási nézettséget hozott. A Manchester United legendás 7-esének életéről és sikereiről szóló négyrészes dokura a rajongók régóta vártak, de a kevésbé fanatikusok számára is nosztalgikus és üdítő élmény volt végigkövetni a fontosabb állomásokat. David és Victoria élete korántsem hétköznapi, a sorozatban komplett egyveleget kap a néző, és nem kell focidrukkernek sem lenni ahhoz, hogy a történet könnyen fogyasztható és élvezhető legyen kortól, nemtől és érdeklődési körtől függetlenül.