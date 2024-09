Szabó Zsófi nem kertelt: „Nekem Andrei a szülinapi ajándékom!”

Ők mindenesetre bizakodóak. Zsófi megjegyezte:

„Nagyon örülök, hogy Andrei visszatért. Nagyon pozitívak a visszajelzések a nézőktől is, rengeteg szép üzenetet kapunk már most. Nekem újdonság ez a sok pozitív, Andreit eddig is szerették, és remélem, a párosunkat is fogják.”