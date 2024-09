"Nem éreztem igazán nőnek magam..." - a Házasság első látásra bombázója meglepő vallomást tett

Házasság első látásra - Dávid Petra nevét a műsorban ismerte meg az ország igazán, és nagyon sokan mellette álltak, mikor férje, Andris a nézők szerint vállalhatatlanul viselkedett vele. Ennek a frigynek válás lett a vége, de ez talán senkit nem lep meg. Ahogy az sem, hogy Petráért a műsor óta is rajonganak, és hamarosan egy másik TV2-es produkcióban is láthatjuk. Igen ám, csak időközben a fekete vadmacska külsőt szöszi hajjal dobta fel, ami igencsak megosztotta a közönségét. És persze Petrát is elbizonytalanította.

A Házasság első látásra sztárja megváltozott (Fotó: Ripost)

A Házasság első látásra sztárja megvált szőke tincseitől

Petra még májusban döntött úgy, hogy szőkére vált. Egyrészt szeretett volna valami új színt az életébe, másrészt kíváncsi volt, hogy neki hogyan állna a világosabb hajszín, ha már a férje egy ilyen lányt képzelt az oltár elé.

A férjem mindig is egy szőke hajú lányt képzelt el magának, és végre megvalósítottam a vízióját. 7 órás maraton a fodrász székben

- fogalmazott korábban Petra, akinél nem tartott sokáig a megvilágosodás. A minap ugyanis ismét fodrászszékbe ült, és változtatott egy kicsit magán.

„Mint ahogy azt már hallottátok, nem tudtam megszokni az új hajam. Hiába mondtátok sokan, hogy fiatalos, divatos, csinosabb, de mikor tükörbe néztem, mégsem voltam önazonos vele. Nem éreztem igazán nőnek magam. Én úgy vagyok Dávid Petra, ahogy megismertetek. Visszatértem" - írta legújabb tartalmához Petra, mi pedig mutatjuk a végeredményt.