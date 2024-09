40 éves szépség bizonyíthat a Miss Universe Hungary döntőjében

Szeptember 28-án, 18 órakor rendezik meg a Budapesti Operett Színházban a Miss Universe Hungary döntőjét. A több száz indulóból 12 fő került a Miss Universe Hungary 2024-es döntőjébe. Ők mutathatják meg szépségüket és nem utolsó sorban intelligenciájukat és belső értékeiket a zsűri tagjainak, akik között Hajós István üzletember, és a tavalyi győztes, Blága Tünde is a döntőbírák asztalánál foglal helyet.

A Miss Universe 40 éves versenyzője már most sok fiatalt utasított maga mögé (Fotó: Belényesi Alexandra)

Sok fiatalt utasított maga mögé a Miss Universe döntőjében Kormos Enikő

Az idei verseny különlegessége, hogy nem határoztak meg a felső korhatárt, ennek köszönhetően pedig Kormos Enikő, a 40 éves jógaoktató, fiatalokat megszégyenítő külsejével egészen a döntőig menetelt.

Úgy gondoltam, hogy miért is ne jelentkezhetnék, amikor megtudtam, hogy eltörölték a korhatárt. Jó tapasztalatszerzésnek és kapcsolatépítésnek gondoltam ezt a lehetőséget.

„Mindig is fontos volt számomra a testi, a mentális, és érzelmi jóllét. Ezért lettem jógaoktató és jógaterapeuta, ami biztosítja a korábban említett egészséget mindenkinek, kortól és nemtől függetlenül” – mesélte Kormos Enikő, akinek már van tapasztalata a szépségversenyek világából.

„A legnagyobb támogatóm a versenyben az édesanyám, aki a tanácsadóm és a példaképem is egy személyben” – árulta el a versenyző.

A szépség mellett fontos az intelligencia is

Hajós István, a zsűri elnöke elmondta a Metropolnak, hogy mit gondol Kormos Enikő fantasztikus eredményeiről.

„Mivel én is a 40-es korosztályhoz tartozom, így tudom, hogy nemcsak a 20 éveseké a világ. Természetesen egy nagyon jó dolog, hogy a Miss Universe Hungary eltörölte a felső korhatárt, és más korlátozást is” – mondta el a véleményét a zsűri elnöke, aki azt is elárulta, hogy a döntései során inkább a hölgyek szemét és kisugárzását nézi, mert a győztes nemcsak hazánkat, de a magyar nőket is képviseli a mexikói világversenyen novemberben.