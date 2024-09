Lesújtó hír érkezett: tragikusan fiatalon meghalt a Dancing With the Stars versenyzője

Megrázó hírek érkeztek a tengerentúlról. A Magyarországon is méltán népszerű tévéműsor, a Dancing With the Stars amerikai adásának egyik sztárja, Michaela DePrince 29 éves korában elhunyt. A fiatal táncos profi balerina volt, és miután a műsornak köszönhetően felfigyeltek rá, csatlakozott a világhírű énekesnő Beyoncé táncosainak csapatához, így a munkájának köszönhetően bejárta a fél világot. Michaela számára hosszú út vezetett odáig, hogy egy árvaházban élő, háborús menekültből tévésztárrá váljon.

A fiatal Michaela 19 éves volt, amikor a műsor döntőjéig menetelt /Fotó: Youtube

Táncos csapata osztotta meg a nyilvánossággal péntek 13-án, hogy 29 éves korában életét veszítette a fiatal tehetség, Michaela DePrince, aki ezreket inspirált. A sztártáncos ugyanis az afrikai Sierra Leonében született, országa a véres gyémántjairól, és az erőszakos polgárháborújáról ismert. A fiatal lány szülei is a háború áldozataivá váltak, így 4 éves koráig egy árvaházban élt Michaela, majd örökbe fogadta őt egy amerikai házaspár. New Jersey-ben nőtt fel, balerinának tanult, ezt követően aktivistaként is tevékenykedett: 2016-ban megválasztották a háborús övezetekben élő gyermekek megsegítésére alapított War Child jótékonysági szervezet nagykövetének. Halálának okáról nem árultak el részletet a kollégái.

Fájdalommal a szívünkben osztjuk meg, hogy elveszítettük Michaela Mabinty DePrince sztárbalerinát, akinek művészi ereje számtalan szívet megérintett, szelleme sokakat megihletett, kitörölhetetlen nyomot hagyva a balett világában és azon is túl. Életét a kegyelem, a cél és az erő határozta meg. Megingathatatlan elkötelezettségének tekintette a művészetet, és a humanitárius kihívások leküzdését. Sokak számára a remény jelzőfénye volt, megmutatva, hogy az akadályok ellenére – vagy éppen azok hatására – a legsötétebb helyekről is felemelkedhetünk.

– idézte a gyászbejegyzést a DailyStar.