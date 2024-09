Megtörte a csendet Nicole Kidman, szívszaggató szavakkal üzent

Ő adott nekem erőt, hogy folytassam a karrieremet, mert mindig is az volt a vágyam, hogy büszkévé tegyem őt. De ugyanakkor a saját útját is járta, és azt akarta, hogy a lányai is megkapják a lehetőséget arra, hogy a saját útjukat járják. Anyu nem feltétlenül érte el a karriert, amit szeretett volna, de eltökélt volt abban, hogy a lányai olyan lehetőségeket kapjanak, amelyek egyenlőek. Ez adta nekem az életemet. És ő adta nekem az életemet, ő és az apukám.