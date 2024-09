„A lelkem is belefájdult” – Krausz Gábor szívszorító vallomást tett

Mint arról a Metropol hírt adott, Krausz Gábor valóra váltotta egy gyógyulás útján járó kislány álmát. A népszerű séf, aki bebizonyította, hogy táncosnak sem utolsó, hiszen szerelmével, Mikes Annával elhozta a Dancing with the Stars negyedik évadának trófeáját, s az Ázsia Expresszben is küzd a kihívásokkal, a Facebook-bejegyzése után részletesen is mesél a 10 éves Zitával való kapcsolatáról.

Krausz Gábort megérintette a betegséggel szembeszálló 10 éves Zita története (Fotó: TV2)

„Nyáron felhívott a Ments Életet Alapítvány vezetője, Budai László, és elmondta, hogy van egy konkrét megkeresés, írt neki egy anyuka, és a lányáról, Zitáról mesélt neki, aki gyógyulófélben van egy nagyon súlyos betegségből. Kiderült, hogy a kórházban heteken keresztül nem tudott enni, ezért főzős videókat nézett. Annyira megtetszett neki ez a világ, hogy szeretne szakács lenni, és a nagy vágya pedig az, hogy egyszer velem főzhessen”

– árulta el az Origónak Krausz Gábor. Majd így folytatta:

„Ahogy én ezt hallgattam, a lelkem is belefájdult. Nem is volt kérdés, hogy segítek. Később ezt továbbgondoltam, hogy ez ne csak egy egyszeri főzés legyen. A szállodalánc, ahol dolgozom, azonnal az alapítvány mögé állt, és a jövőben is rendszeresen fogjuk támogatni őket.”

A személyes segítségből tehát meglepően hamar jóval több lett.

„Minden szálloda recepciójánál elhelyeztünk egy pénzgyűjtő dobozt, itt bárki, akinek van lehetősége, adományozhat az alapítvány számára. Számomra a legjobb érzés az volt, ahogy láttam a boldogságot és az örömöt az egész család szemében. A kislány a mai napig emlegeti ezt a találkozást, számára meghatározó volt ez az élmény”

– magyarázta a séf, akit szülőként is megérintett Zita története.

„Egyszerűen el sem tudom képzelni magam egy olyan szörnyű helyzetben, mint amiben ennek a kislánynak a szülei voltak. Ép ésszel felfoghatatlan, amit ők átéltek és végigcsináltak. Nekem is van egy kislányom, el sem tudom képzelni, honnan vették az erőt nap mint nap ehhez a küzdelemhez. Az egészen biztos, hogy ahogyan eddig, én ezután is segítek, amiben csak tudok”

– mondta határozottan Gábor. A séf és Zita, valamint az alapítvány története tehát nem ér véget.