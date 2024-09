Elájult a fürdőszobában, kórházban ébredt a TV2 sztárja

Az Exatlon Bajnoka, Somhegyi Krisztián és a 2017-es Miss World Hungary közönségdíjasa, Viczián Viktória két és fél éve szerettek egymásba, azóta számtalan izgalmas kalandban volt együtt részük. A TV2 sztárpárja tavaly a Párharc című műsorban megmutatta a nézőnek is, milyen jó párost alkotnak, ők is nyertek. De úgy látszik, ha utazásról van szó, mindig történik valami…

Itt még nem tudta a TV2 sztárpárja, hogy nemsokára kórházban kötnek ki (Fotó: Saját/Viczián Viktória)

Rémálom lett a TV2 sztárpárjának álomútjából

Imád együtt utazni, új országokat, kultúrákat felfedezni Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória. A TV2 műsoraiból ismert sztárpár tavaly az egzotikus Zöldfoki-szigetekre is eljutott, életük nyaralására készültek. Arra nem számítottak, hogy sünbe lépnek, tönkremegy a telefonjuk és még ételmérgezést is kapnak. A modell ráadásul annyira rosszul volt, hogy még kórházba is került, infúziót kapott. Azt gondolták, ez velük többet nem fordulhat elő, hatalmas lelkesedéssel utaztak el nemrég Görögországba.

„Sokan mondják ránk, hogy unalmasak vagyunk, hiszen köztünk nincs veszekedés, nálunk nincsenek botrányok, csendben szeretjük egymást” – kezdte lapunknak Viczián Viktória.

De csak addig, amíg el nem utazunk valahová, velünk ugyanis tényleg mindig történik valami. Zakynthoson megint kórházban kötöttem ki. Konkrétan a nyaralás közepén lettem rosszul, este rosszul lettem, rohantam a fürdőszobába, minden jött ki belőlem, felkeltettem Krisztiánt, hogy segítsen. Majdnem sírt, látta, hogy nagy a baj, végül ott hagyott, hogy elszaladjon segítségért, mentő ugye nem volt, végül egy taxit szerzett, azzal vittek be a kórházba. Nekem az utolsó képem a fürdőszobából volt, majd már a kórházi szobában ébredtem.

Zakynthos természeti kincsei lenyűgözték a TV2 sztárjait (Fotó: Saját/Viczián Viktória)

A görögországi „kaland” miatt Viki öt kilót fogyott, de azért jó élményeik is voltak.

„Nagyon kedvesek az emberek, meg gyönyörű a természet. Quadokat béreltünk, azzal fedeztük fel Zakynthost, az volt a kedvencem, hihetetlenül szabadnak éreztük magunkat. Viszont sok a szemét, a sok kisteknős ott kotort a szemétben, annyira bántott ez bennünket, hogy neki kezdtünk megtisztítani egy szakaszt. Azért az utazást nem adjuk fel, hamarosan hajóútra megyünk, reméljük azt megússzuk kórház nélkül!”