Balázs Andi nemcsak a színpadra tért vissza az ősz megkezdésével

Balázs Andrea nevét - bár már akkor sikeres színésznő volt - "kasszás Erzsi" reklámkaraktereként ismerte és szerette meg az ország hét évvel ezelőtt. A művész eredetileg csak a pénzért vállalta el a szereplést, előtte soha nem mondott igent a reklámokra, de úgy érezte, hogy egy próbát megér, hogy mi sül ki belőle... Nos, ami kisült, az ma már történelem. Andi az egyik legkeresettebb művésze hazánknak, több tucat színházi szerepet visz párhuzamosan, tévésorozatokban szerepel, rádióban vezet műsort, és mivel igen aktív a közösségi oldalakon is, ezért ott is komoly követőtáborral rendelkezik. Kevesen tudják, hogy a színház mellett a fiatal tehetségek gondozása is szívügye, ezért is vállalta el, hogy órákat ad a Talent Studióban.

Balázs Andi rendkívüli népszerűségre tett szert (Fotó: Forgács Bea)

Balázs Andi, a tanítónéni

A színésznő már évek óta tanít a Talent Studióban, ahova a hírek szerint rengeteg fiatal csak azért mer elmenni, mert Andi fogja tanítani. A színésznő híres empátiája ugyanis könnyen feloldja másokban a gátlásokat, és ettől kiemelkedő eredményeket tudnak elérni a diákok. Nem véletlen, hogy Balázs Andi 2019-ben egyszer már megnyerte a a diákok szavazatai alapján, az Év Tanára díjat. Az ősz beköszöntével Andi ismét visszatért a tanítványaihoz, erről a közösségi oldalán számolt be. Az Instagramra kitett fotók tanúsága szerint a színésznőnek több csoportja is van, a diákokkal pedig idén is, olyan remekül kijön, mint az összes többivel az elmúlt években. Andi a tanulókat egyébként "kedves embergyerekeknek" szólítja, akikkel a hírek szerint azért tud kemény is lenni, ha tanulásról és vizsgáról van szó. Mert munkában Andi bizony nem ismer tréfát...