Végre kiderült az igazság: Jennifer Lopez megtörte a csendet a válásával kapcsolatban

Nem túlzás azt állítani, hogy már hónapok óta azzal foglalkozik a fél világ, hogy mi van Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával, hiszen már számos pletyka kering a válásukról, azonban a hivatalosan még egyik fél sem szólalt meg az ügyben.

Fotó: Gotham / Getty Images

Ez a szakítási hercehurca és a sztárpár szótlansága pedig lassan már az őrületbe kergeti a rajongóit, hiszen folyamatosan küldik az ellentétes jeleket: hol együtt jelennek meg egy családi eseményen, hol pedig a jegygyűrűjük nélkül kapják őket lencsevégre. Sőt, úgy tudni, hogy már el is készültek a válási papírok, csak még nem nyújtották be őket a bíróságra, valamint hogy a dollármilliókat érő családi otthonukat is árulják. Azonban sem Jennifer, sem Ben nem volt még hajlandó hivatalosan is nyilatkozni a kapcsolatuk jelenlegi állásáról.

Eddig.

Most ugyanis a TMZ egyik munkatársa Beverly Hills lett figyelmes Lopezre, megszólította és megkérdezte, mi a helyzet a válásukkal.

Abszolút semmi

– zárta rövidre a választ JLo, aki a mai napig hol hordja a gyűrűjét, hol nem. A hét elején például, amikor lányával, Emme-mel látták Beverly Hillsben, nem viselte – írja a life.hu.