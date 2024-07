Minden idők legszomorúbb házassági évfordulója: rossz ránézni Jennifer Lopezre és Ben Affleckre

A pár tagjai annyira mások, hogy az eszükkel már rég tudják, hogy el kell válniuk, de valami még visszatartja őket. Jennifer Lopez talán egy kicsit később kapott észbe: mégpedig akkor, amikor Ben elköltözött a luxusotthonukból - írja a Life.

Úgy telt Jennifer Lopez és Ben Affleck második házassági évfordulója július 16-án, mint ha nem is lett volna. Amíg Jennifer Hamptonsban töltötte az időt, addig Bent a Los Angeles-i irodájába látták bemenni. Jennifer Lopez még a közösségi oldalakon sem emlékezett meg az ünnepről, és Affleck sem posztolt. Egy bennfentes most arról beszélt, hogy a pár tagjai között egy ideje állandó volt a vita, a dráma és a feszültség, életük legalapvetőbb proritásai nem egyeztek és március óta csak papíron vannak együtt.

Jennifer Lopez Ben Affleck álmai nője, de ez édeskevés

"Jennifer Lopeznek minden megmozdulása drámai, ami állandó feszültséget okozott Bennek, amit ő eleinte nehezen, később egyáltalán nem tudott elviselni, annak ellenére, hogy köztudott, Bennek JLo az álmai nője" - mondta el a PageSixnek egy ismerősük. „Ben folyton lehangolt, mert egyrészről szerelmes, másfelől tudja, hogy az egyetlen helyes dolog az, ha hivatalosan is pontot tesznek a házasságuk végére" - mesélte a bennfentes és hozzátette, a pár ellenétes életvitele és életfelfogása miatt már jó ideje képtelenek voltak a romantikus kapcsolódásra.

Jennifer imádja a rivaldafényt

"Jennifer a felhajtások embere, sminkesek, videósok, asszisztensek és személyi edzők hada kíséri egész álló nap. Bár megpróbálta megértetni Bennel, hogy Jennifer Lopeznek lenni 24 órás munka. Ő a saját maga a márkája, miközben Ben az ajtón kívül hagyhatja a munkáját, ha úgy dönt" - mondta el az ismerősük. "Ráadásul teljesen más a személyiségük, Jennifer élete a felhajtás, amíg Ben egyáltalán nem ennyire extrovertált, szüksége lenne magánéletre, ami nem a nyilvánosság előtt zajlik" - tette hozzá.

JLo nem hitte, hogy Ben besokall

Bár a problémákat Lopez is érzékelte, arra nem számított, hogy Bennek olyannyira elege lesz, hogy amíg ő Európában nyaralt, férje elviszi az utolsó holmijait is a 60 millió dolláros Beverly Hills-i kastélyukból, amit egyébként egy ideje árulnak is. "Jen kétségbeseett amikor visszajött, és megtudta, hogy Ben mindent összepakolt. Ez hatalmas pofon volt számára" - mesélte a bennfentes.