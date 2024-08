Új kihívások elé néz Zimány Linda: visszaül az iskolapadba

Nagyon sok munkám van, a háttérben is, illetve megint ügyvédkednem is kell egy kicsit, de inkább az üzleti életben. Szeptembertől pedig szeretnék elkezdeni egy egészségügyi szakjogász képzést a munkámhoz kapcsolódóan. Az megint nagyon izgalmas lesz, hogy három szemeszterre visszaülök az egyetemi padba. De biztosan nehéz is lesz, mert péntekenként kell majd bejárni elvileg a suliba, de ahogy mindenki, én is dolgozom mellette. De nagyon motivált vagyok és igyekszem megoldást találni arra, hogy olyan a munkám, hogy nem tudom előre mi lesz jövő hét pénteken.