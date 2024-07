Összeszorult a rajongók gyomra: kórházból, infúzióval jelentkezett be Zimány Linda

Szerintem még nagyon gyerekcipőben jár ez a téma Magyarországon. Ezért is örülök, hogy van ez a konzultáció. Azt a törvényjavaslatot várnám itthon is, amit körülbelül két éve még Donald Trump írt alá Amerikában, hogy az állatkínzást szövetségi bűncselekménnyé nyilvánította, ezzel a legsúlyosabb jogi kategóriába sorolva az ottani jogrendszer szerint. Akár 7 év büntetést is kaphatnak az állatkínzók, akiket az államhatárokon túl is üldöznek. Kijelentett tény kriminológiai szempontból, hogy azok az emberek, akik az állatokat kínozzák, később embertársaikat is bántalmazzák