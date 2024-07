„Úgy éreztem magam egész este, mintha a Bridgertonban lennék” – Zimány Linda drámai ruhában tündökölt az Anna-bálon

Nagyon jól éreztem magam. A Miss Balaton-os társasággal mentünk és nagyon izgalmas volt, mert ez egy nagyon nagy múltú, régi hagyományokkal rendelkező esemény, ami egyébként nagyon magas színvonalú. És azt kell, hogy mondjam valóban méltó a nevéhez. A helyszín maga is gyönyörű, különösen, amióta felújították az Anna Grand Hotelt. A programok is jók voltak, és különösen tetszett, hogy a fiatalabbaktól kezdve, minden generáció képviseltette magát. Voltak olyan idősebb párok, akiken látszott, hogy tényleg tradicionálisan évről évre részt vesznek az Anna-bálon. Nekik az öltözékük is teljesen a régi korokat idézte. Ott is elhangzott, hogy talán ez az egyetlen ilyen idős bál Európában, ami még megmaradt. És mindig jó érzés, amikor az ember ilyen különleges, nagy múltú dolgokat tud megtapasztalni, akár még modernebb köntösben is.