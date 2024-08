Fogta a gyerekeket és elment: Szegedi Fecsónak egy fotóval üzent Géczi Bea

Szegedi Fecsó és Géczi Bea kapcsolatára eddig a hullámvölgyek voltak a jellemzőek, a páros ugyanis előszeretettel szakított majd talált vissza egymáshoz. Gondoljunk csak arra, hogy alig két hónapja, mindössze hat héttel második közös gyermekük születése után is bedobták a törülközőt, ráadásul Bea nagyon kemény dolgokat állított a kapcsolatukról. Vagyis inkább Fecsóról.

Szegedi Fecsó és Géczi Bea ismét külön vannak Fotó: RTL

Szegedi Fecsó számára fontosabb volt a buli?

A két hónappal ezelőtti esetnél Bea úgy fogalmazott, hogy gyermekei édesapjának fontosabb a buli meg a pia, mint a gyerekei. Éppen ezért úgy döntött, kiadja Fecsó útját, és soha többé nem fogadja vissza őt.

Szegedi Fecsóval külön válnak az útjaink... Sajnos a buli, pia fontosabb neki, mint a gyerekei. Nem tűrök tovább! Eleget tűrtem! Itthon vagyok a 6 hetes babánkkal, aki a kórházból jött haza, de apucinak fontosabb volt lejáratni. Lehet engem bántani, de sose hagynám ott a beteg 6 hetes gyerekem, és még posztolgatnék büszkén, boldogan. Melyik szülő tud ilyenkor nevetni, jól érezni magát?

– osztotta meg korábban Bea, aki végül mégis úgy döntött, hogy ad még egy esélyt a szerelmének. Ráadásul úgy tűnik, hogy nagyot fejlődött a kapcsolatuk is, ugyanis jelenleg is éppen külön vannak, de mégis együtt...

A háromgyermekes édesanya az Instagram-oldalán jelentkezett be, és elárulta, hogy ő most a fiaival nyaral, ám Fecsó nincs velük. Az üzletember ugyanis most egy komoly összecsapásra készül, emiatt pedig most nem fért volna bele egy utazás. Az előző esetből okulva, akár gondolhatnánk azt is, hogy ez egy újabb szakítás előjele, de ezúttal nem így van!

Bea ugyanis megüzente Fecsónak, hogy amíg ő kőkeményen edz, a gyerkőcök nagyon jól érzik magukat. Mindehhez pedig egy szívecskét is mellékelt.