Ilyen édesek Szegedi Fecsó kisfiai – fotó

Szegedi Fecsó és Géczi Bea mindig igazán különleges nevet adnak fiaiknak, nagyobbik közös gyermekük októberben lett egy éves, aki az Elliot nevet viseli, az újszülött pedig az Evron keresztnevet kapta. A büszke szülők pedig most meg is mutatták őket együtt, ettől a cuki fotótól mi is elolvadtunk.

Szegedi Fecsó és Bea már négy fiú büszke szülei (Fotó: Instagram)

Úgy látszik a fiúk már most imádják egymást és Elliot igazán büszke nagy tesónak tűnik. A szülők nagyon szerették volna, hogy a közös gyermekeik közel álljanak egymáshoz és nagyjából egykorúak legyenek, hogy Elliot ne legyen egyedül, hiszen bátyjai 5-6 évvel idősebbek nála. Így a kicsik között mindössze másfél év korkülönbség van.

Még nem ocsúdtam fel a történetek után, azért egy apának kell egy kis idő mire realizálódik. De nem tudom kifejezni mennyire örülök, és boldog vagyok, hogy már három fiam van. Persze nagyon örültünk volna, ha van egy kislány is, de a legfontosabb, hogy egészségesek mind a ketten

– mesélte a Borsnak a szülés után néhány nappal a büszke édesapa.

Szegedi Fecsó nagy fia ma lett 6 éves

Fecsó harmadik fia, a picik egyik féltestvére Edward, aki Vasvári Viviennel való házasságából született és éppen ma lett 6 éves.

A legidősebb fiú a családban Bea és Madula Ádám fia, Medox, aki már hétéves és az édesanyjáékkal él. A kisfiú apukája Ádám nemrég szabadult az előzetes letartóztatásból és bár korábban eltiltották őt Medoxtól és Beától is, úgy látszik most újra találkozhattak, amiről a rapper közös fotókat is posztolt. Medox nagyon boldognak tűnik a képeken és reméljük minden jól alakul majd a mozaikcsaládban.