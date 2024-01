Megérkeztek az első képek Szegedi Fecsóék második gyermekéről

Szegedi Fecsó és Géczi Bea családja nemsokára ismét bővülni fog. Bár még csak egy éve született meg a kis Elliot, hamarosan kistestvére is érkezik. Fecsó tavaly egy tévés műsorban jelentette be, hogy párjával ismét babát várnak. Nem sokkal később pedig egy babaváró bulit is szervezett, ahol az is kiderült, hogy Bea ismét egy fiúval ajándékozza meg vállalkozó szerelmét.

Szegedi Fecsó és Géczi Bea nagyon szeretett volna egy kistestvért Elliotnak (Fotó: Szegedi Fecsó)

Nemrég Bea és Fecsó is egy huszonnégy óráig látható Instagram-történetben mutatták meg a legfrissebb ultrahangképet a kisfiukról, amihez a boldog kismama is írt:

„Mennyire édes vagy.”

Bea elmesélte, hogy Fecsó mindig is fiút akart, de ő már kiegyezett volna egy kislánnyal is két fiúgyermek után.

Ő lesz a harmadik kisfiú, és április környékén fog érkezni. Fecsó azt mondja mindig, hogy a fiúkkal kevesebb a gond, mint a lányokkal, őket jobban kell félteni. Én nyilván lányt szerettem volna két fiú után, de így is hatalmas a boldogság

– szögezte le korábban Fecsó párja, aki szintúgy ismeri a testvéri szeretet szépségét, hiszen neki is két húga van.

Még egy babát szerettek volna

Bár otthon nagy harmónia uralkodik Fecsóéknál, mégis az az érzés volt bennük, hogy milyen jó lenne egy kistesó Elliotnak.

„Az egész család nagyon örült a hírnek. A nagyfiam elvan a Fecsó fiával nagyon, köztük csak egy év korkülönbség van, de a picike egyedül lenne velünk teljesen, ezért is szerettünk volna neki kistesót, hogy ő is úgy nőjön fel, hogy van kivel folyamatosan játszania, mert ő már a nagyokkal nem nagyon tud” – mesélte a pár.