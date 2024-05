"Sajnos a buli, pia fontosabb neki mint a gyerekei" - sokkoló posztban dobta ki Szegedi Fecsót a párja

Ahogy arról lapunk hat hete beszámolt, megszületett Szegedi Fecsó és Géczi Beatrix második közös gyermeke Evron. A kisfiú mindössze másfél évvel fiatalabb a bátyjánál Elliottnál, aki az első közös gyermeke volt Fecsóék mozaik-családjának. A népes famíliában ugyanis még benne van Medox is, aki Bea és Mandula Ádám közös gyermeke, Fecsónak pedig korábbi feleségétől Vasvári Vivientől is van egy fia Szegedi Edward Ferenc. Most azonban 6 héttel a legkisebb gyermek megszületése után Bea megrázó Instagram-bejegyzést tett közzé az oldalán, amelyben súlyos állításokat fogalmazott meg párjáról, és bejelentette, hogy külön utakon folytatják a jövőben.

Bea egy 24 órás sztoriban számolt be a szakításuk részleteiről /Fotó: Instagram

Kedves mindenki! Szegedi Fecsóval külön válnak az útjaink...sajnos a buli, pia fontosabb neki, mint a gyerekei. Nem tűrök tovább! Eleget tűrtem! Itthon vagyok a 6 hetes babánkkal, aki a kórházból jött haza... de apucinak fontosabb volt lejáratni!

- kezdte első 24 óráig elérhető sztorijában az édesanya, majd így folytatta -

Lehet engem bántani, de sose hagynám ott a beteg 6 hetes gyerekem.. és még büszkén posztolgatok boldogan... Melyik szülő tud ilyenkor nevetni? Jól érezni magát ?

- tette fel a költői kérdést Bea Fecsóra célozva. Az édesanya a további képein elárulta, hogy most már jól van a kisbabája, azonban Fecsó elutazott, és egyedül hagyta őt a 6 hetes gyermekükkel. Emellett azt is elárulta, hogy a hat napos kórházi tartózkodási ideje alatt mindössze egyszer látogatta őt meg az újdonsült édesapa. A kis Evron viszont már biztonságban otthon van az anyukájával a fotók tanúsága szerint.