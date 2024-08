Spontán ötletből vad este: így bulizott a Szigeten Hunyadi Donatella

Már csak pár nap van hátra a 2024-es Sziget fesztiválból. A több napos partisorozatot nem más nyitotta meg mint Kylie Minogue, de rajta kívül olyan világhírű sztárok is megfordultak kis hazánkban, mint Martin Garrix, Sam Smith, Halsey. Nem csoda tehát, hogy több százezer külföldi és magyar látogatott ki ezekben a napokban a Hajógyári-szigetre bulizni egyet. Az érdeklődök között ráadásul nagy a celebek száma is. Nem meglepő így, hogy Kiszel Tünde fiatal, szexi lánya, Hunyadi Donatella is tiszteletét tette a Szigeten.

Donatella is kilátogatott a 2024-es Szigetre. Fotó: Ladóczki Balázs

A 23 éves szépség élményeiről Instagramon emlékezett meg követői legnagyobb örömére. Több képet és egy videót is feltöltött kalandos óráiról a fesztiválon, ahova szettje tökéletesen illett. Fekete, csillogós kistopjával, illetve csípőnél kivágott nadrágjával vadítóan nézett ki az éjszakában, amit láthatóan nagyon élvezett.

Nem hiába írta ki posztjához, hogy úgy beleélte magát a programokba és a zenébe, hogy fel se tűnt neki, forog a kamera:

Utolsó videón nagyon nehezen akartam odanézni.

- jegyezte meg Donatella, miközben azt is megemlítette: Szigetes kiruccanása igazából egy teljesen spontán esemény volt. Nem tervezett kilátogatni.