Plasztikai sebészhez fordult Zámbó Krisztián

Valahogy jobban kirajzolódik, hogy megereszkedett a bőröm, és ez most nekem is feltűnt. Felkerestem Krasznai Zsolt plasztikai sebész ismerősömet, aki hasznos tanácsokkal látott el azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk javítani picit a megjelenésemen. Én úgy érzem, hogy ez most belefér az életembe, hogy 45 évesen egy kicsit hozzányúlunk. Elkezdett zavarni, hogy öregszem, és jót tenne a lelkemnek, de kértem, hogy tényleg csak apró beavatkozások legyenek, és maradjak meg férfinek