„Nem egyszerű ilyenkor nőnek érezni magunkat” – napokon belül megszülethet Patai Anna kisfia

Nyilván minket is foglalkoztat, hogy jó szülők leszünk-e jól fogjuk-e csinálni, de én azt gondolom, hogy jó példát hoztunk a szüleinktől, nagyszüleinktől mindketten. Izgalmas ez az egész és nagyon jó érzés 26 évesen, fiatalon szülőnek lenni. Most már kezdem megszokni is a feelinget! Anna is sokszor mondja, hogy apa, de ténylegesen ezt úgyis akkor fogom érezni, amikor már a kezemben tarthatom a kis Bencét.