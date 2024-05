Hírt adott magáról Patai Anna, ilyen nagy már a fiatal kismama pocakja

A 24 éves Patai Anna még kisgyerekként lopta be magát a magyarok szívébe, amikor is rendkívül fiatalon kipróbálta magát a Megasztárban. A tehetséges énekesnő azóta is a szakmában van, koncertről-koncerte jár énekelni, azonban lassan, de biztosan egy sokkal fontosabb dolog kerül majd előtérbe az életében még akkor is, ha nem hagyja hátra énekesi karrierjét: anya lesz.

Hírt adott a terhességéről Patai Anna. Fotó: Nagy Zoltán

Anna első gyermekét várja a férjével. Nemrég azt is elárulta, hogy kisfiút hord a szíve alatt, akit Bencének hívnak majd. A második trimeszterben jár, ezt pedig most azzal is igazolta, hogy a 25. hétbe lépve megosztott magáról egy pocakos fotót, sőt még újabb híreket is adott rajongóinak:

Most már a 25.hétben járunk. Kis pocaklakónk fejlődik, növekszik! Én is meglepődök, hogy pár nap elteltével mennyire nagyot nő a poci.

- írta a boldog kismama a posztja mellé, aki a mai napig aktívan koncertezik egyre inkább növekvő pocakja ellenére is.