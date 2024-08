Nagy Ő Virág megmutatta: erre vágynak a magyar pasik 2024-ben

Nagy Ő Virág a TV2 műsorának két évadában is feltűnt, de úgy látszik egyszer sem sikerült igaz szerelemre találnia. Az egykori fitneszmodell szerint azonban ez egyáltalán nem az ő hibája, sokkal inkább a mai férfiaké. Péntek-Gyulai Virág most az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy talán rátalált a megoldásra és rájött, hogy mire vágynak a magyar pasik.

Nagy Ő Virág videóban mutatta meg mire vágynak a magyar pasik Fotó: Máté Krisztián

Virág nem bánja ha kicsit kilóg a sorból, sőt olykor szereti is felborzolni a kedélyeket vicces, kicsit ironikus tartalmaival. Ezek persze leginkább a szingli lét és a pasizás témakörét dolgozzák fel. Így van ez most is. Legfrissebb videójában a dögös modell úgy döntött, hogy mindent megmutat, amire szerinte egy férfi vágyik. Már maga a cím is nagyon beszédes:

Magyar pasik, ahogy szeretnék, hogy bánj velük 2024-ben.

Na de mire is gondol pontosan Nagy Ő Virág?

A videó egy képzeletbeli férfi szemszögéből mutatja meg, ahogyan Virág kinyitja „neki” a kocsiajtót, kihúzza neki a széket, sőt még egy táblával azt is érzékelteti, hogy az önbizalmát is szívesen felturbózza a haverjai előtt. És ez még nem minden. A TV2 sztárja nemcsak ékszerrel és drága pezsgővel ajándékozza meg kitalált választottját, de még pénzzel is támogatja. Sőt, még két nehéz ásványvizes zsugor cipelését is bevállalja helyette. Ezek után reméljük Virág csak túlzott, ugyanis ha tényleg ezek egy férfi vágyai, akkor bizony nagy bajban lesznek a szingli csajok.