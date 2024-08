„Mosolygós gyönyörűségek” – tündéri fotón öleli újszülött kislányát a TV2 gyönyörű sztárja

Ahogy arról a Metropol beszámolt, Axente Vanessa áprilisban jelentette be, hogy párjával első gyermeküket várjak, a kicsi megérkezéséről pedig kicsivel több, mint egy héttel ezelőtt szintén maga számolt be az Instagram-oldalán.

Axente Vanessa Fotó: TV2

A Next Top Model Hungary zsűritagja most pedig újabb fotókkal jelentkezett, amelyen a 28 éves szépség már azt is megmutatja, hogy milyen hajasbaba kislánya, aki szüleitől a Giselle Gupta nevet kapta.

A csodás fotók láttán pedig rajongói nem győztek kommentelni, valaki például ezt írta:

Kedves Vanessa, köszönet, hogy e kedves, meghitt képeket megosztod velünk (…) mosolyos Gyönyörűségek.

