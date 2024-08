Megdöbbentő fotó! Felismerhetetlen lett a Next Top Model Hungary sztárja

A TV2 versenye a Next Top Model Hungary ugyan már véget ért, de az egykori szereplők továbbra is okot adnak az érdeklődésre. Most épp Keveházi Liliről posztolt egy hihetetlen fotót az egyik korábbi versenytársa, Szaniszló Kitti. A meghökkentő képen rá sem lehet ismerni a fiatal modell-színésznőre, aki egykor a Jóban Rosszban című sorozatban is játszott gyerekként édesanyja, Fábián Anita mellett. És ha már a híres szülőkről van szó, édesapja nem más, mint Keveházi Gábor elismert magyar táncos. Most azonban talán még ők sem ismernének rá lányukra.

Ahogy a Bors korábban megírta a fiatal modell a műsor után egy teljesen új karrierbe kezdett és egy telefontartozékokkal és kiegészítőkkel foglalkozó Andrássy úti üzletben kezdett dolgozni, ahol az üvegfóliák felapplikálása mellett a bolt közösségi média profiljaival is foglalkozik és igyekszik minél eredetibb, vicces videókat gyártani. Valószínűleg egy ilyen forgatás kulisszái mögé tekinthettünk be most is Szaniszló Kitti által. A furcsa fotón Lili teljesen el van maszkírozva és napszemüvegben, fiúnak öltözve pózol. Első ránézésre talán meg sem mondanánk, hogy ő az.

A Next Top Model Hungary versenyzője a videós szakmában dolgozik

A műsor másik versenyzője, Kitti, aki Liliékkel is gyakran dolgozik együtt a kamera másik oldalán találta meg a hivatását és a fotós, videós szakmában építi a karrierjét. Bár a modellkedés is megmaradt az életében, de ma már csak hobbiként, hiszen saját cége mellett nem sok szabadideje van. Kitti a párját is a munka által ismerte meg, aki operatőrként dolgozik és szinte azonnal szerelembe estek. A fiatalok nagyon boldog együtt, hiszen mindössze néhány hónap után már össze is házasodtak néhány héttel ezelőtt.

Én már kislánykoromban is sokat álmodoztam arról, hogy milyen lesz majd egyszer, ha férjhez megyek, mint ahogy szerintem minden kislány. És egyébként mindketten nagyon vártuk már ezt, szóval nekünk egyáltalán nem furcsa, hogy már férj és feleség vagyunk. És bár a magánéletünkbe azért nagyon nem szeretnék belemenni, de elárulom, hogy nem zárkózunk el a családalapítás gondolatától sem.

– mesélte akkor a Borsnak Kitti.