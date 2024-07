Váratlan meglepetés: Esküvője előtt nem sokkal kérték meg a TV2 sztárjának kezét

A Next Top Model Hungary sztárja nem sokkal a műsor forgatása után jött össze párjával, Matuz Ádám zenei producerrel. A modell és kedvese gyorsan egy hullámhosszra kerültek, és rövidesen el is kezdték tervezni az esküvőt. A lagzira már minden készen állt, azonban gyűrű még nem volt a modell ujján.

Esküvőjén már nem lesznek jelen Szaniszló Kitti versenytársai (F otó: Szabolcs László)

Előbb lett meg az esküvő dátuma, mint az eljegyzés

Kitti és párja előbb tűzte ki a lagzi jövő heti dátumát, minthogy a férfi megkérte volna a kezét. A modell elmondta lapunknak, hogy eredetileg nem is került volna sor lánykérésre. Még a lánybúcsút is előbb tartották meg, minthogy gyűrű került volna az ujjára. A producer azonban mégis úgy döntött, hogy nem szeretné, ha kimaradna ez az élmény párja életéből.

Mi először az esküvőt terveztük, mert nagyon szerettünk volna házasok lenni, és összekötni az életünket. Aztán úgy volt vele a párom, hogy mégse szeretne lánykérés nélkül hagyni, meg gyűrű nélkül, hogy ezt mégiscsak megéljem. De attól függetlenül, hogy számítottam rá, hogy lesz lánykérés, ugyanolyan tökéletes volt az egész.

Pár nap alatt megszervezték a lagzit

Villámgyorsan szervezték meg az esküvőt. A Next Top Model Hungary sztárja mindössze pár nap alatt tervezte meg a nagy napot. Mindenképp szűk családi és baráti körben szerettek volna ünnepelni. A helyszínválasztás pedig kiemelten fontos volt számukra.

„Igazából két-három nap alatt le is szerveztük az esküvőt. Most már csak várjuk a napot, minden meg van szervezve. Szűk körben, egy 50 fős esküvőt tervezünk a családdal és a barátokkal. Nem lesz nagy lagzi, egy nagyon szép kis kerti partit tervezünk Miskolcon. Én 18 évet éltem ott, ezért azt beszéltük meg, hogy ott legyen. Meg a családomban is több kisbaba van, és nem szeretnénk, hogy sokat utazzanak velük.”

Nem hívja meg a Next Top Model-lányokat

Az már a műsorban is látható volt, hogy Kittinek nem volt felhőtlen a kapcsolata a többi versenyzővel. Vélhetően ezek a konfliktusok a műsor után sem oldódtak meg, ugyanis senkit nem hívott meg az esküvőjére.

„Egyáltalán nem lesz ott a Next Top Modelből senki. Nem nagyon szövődtek ott olyan barátságok, hogy meghívjam őket. A lánybúcsúm is inkább családi körben volt, anyukámmal, nővéremmel és pár gyerekkori barátnőmmel. Mindent csak ilyen kis szűk körben szeretnénk, hogy tényleg csak mi éljük meg ezt.”