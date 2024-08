Izmos kockahas, szexi felsőtest: félmeztelenül pózol az Exatlon sztárja

Újra országos bajnok lett wakebord-ban Orbán Olivér. Az Exatlon sztárja több fotót is megosztott a versenyről, hölgy rajongói legnagyobb örömére több képen sincs rajta felső.

Orbán Olivér az Exatlon műsorban lett országosan is ismert Fotó: TV2

Az Exatlon sztárja ledobta a felsőt

Orbán Olivért sportágában avatták már világbajnokká, tavaly Európa-bajnok is lett, most pedig, már nem először, megnyerte az országos bajnokságot is. Az Exatlon sztárja korábbi csapattársával, Jósa Danival ünnepelte meg újabb győzelmét, de hölgy rajongói teljesen más miatt kapták fel a fejüket. A wakebaord hazai királya ugyanis több fotón is félmeztelenül pózol, tovább fokozva a kánikulát!

Orbán Olivér egyébként nagyon népszerű a közösségi oldalain, összesen több, mint 200 ezren követik, videóinak elérése pedig már a 2 milliót is meghaladja. Ebben nyilván közrejátszik az Exatlon sztárjának szexi kinézete, rengeteg nő rajongója van, akik nem csak a sportteljesítményére kíváncsiak, bár az is lenyűgöző.

Az Exatlon sztárja egy fogadás miatt öleli Bódi Sylvit Fotó: Bors

Bódi Sylvi is felfigyelt Orbán Olivérre

Tavaly egy ölelkezős fotót osztott meg a korábbi playmate az Exatlon sztárjával. Min kiderült, nagy rajongója a wakeboard bajnoknak és kötöttek egy fogadást.

Amikor a versenye előtt találkoztunk, ökörködtünk, csináltunk néhány képet. Mondtam neki, ha megnyeri az EB-t, kiposztolom ezeket a fotókat, és így is lett! Nagyon büszke vagyok rá!

– mesélte Sylvi akkor a Borsnak.