Hoppá! Megvált hosszú hajától az Exatlon szexi sztárja

Az Exatlon versenyzőinek népszerűsége töretlen, főleg a korábbi Bajnok-csapatok tagjai iránt nagy az érdeklődés. A versenysportolók közt több világ- és Európa-bajnok is kipróbálta a kőkemény dominikai versenyt.

Megvált védjegyévé vált hosszú hajától az Exatlon sztárja Fotó: Instagram

Megvált hosszú hajától az Exatlon szexi sztárja

Öt hetet töltött Dominikán a TV2 sportreality műsorában a győri wakeboard-világbajnok, Orbán Olivér. A fiatal versenyzőnek rögtön több tízezerrel több követője lett az Instagramon, fiatalabb és idősebb nők is eldobták hajukat a bajnok kisportolt testétől, na és persze humorától. Olivér rajongói szerint még a hosszú haja is szexi, ami már védjegyévé is vált a sportágában. De most komoly döntést hozott ikonikus frizurájáról, a wakeboardos rövidre vágatta haját.

Megmutatta a végeredményt közösségi oldalán Fotó: Instagram

Halakat idomít

A népszerű versenyzőről azt egyébként kevesen tudják, hogy milyen kapcsolat fűzi a halakhoz. Az Ikrényi-tótól indult a sportkarrierje, amely Európa- és világbajnoki címig, idén az Év sportolója kitüntetésig vezette. Mégis többen ismerik Orbán Olivért arról, hogy meghökkentően közeli kapcsolatot ápol a tó halaival. A TikTok-on halas fiú néven van fent, és 60 ezren követik. Rajongói imádják azokat a videóit, ahol bemutatja kedvenceit, akiknek nevet is adott.



Még szingli

Mint arról már többször írtunk, az Exatlon több versenyzőjének nemcsak felejthetetlen élményeket, de szerelmet is hozott a műsor. Összejött Kővári Viktor és Halász Vivien, Salander Dorina és Jodes Provoda, és egy párt alkotott Pap Dorci és Esztergályos Patrik, valamint Kempf Zozo és Szente Gréti is. Orbán Olivér azonban még mindig szingli, amit a fotóit elnézve nem is értünk.