Mi történt? Komoly műtéten esett át az Exatlon szépfiúja – Fotó

Elárasztották aggódó üzenetekkel az Exatlon sztárját, miután bejelentette: sürgős operáción esett át. Mint kiderült, Orbán Olivérnek szinte folyamatosan gyulladásban volt a mandulája, a fájdalom már több testrészére kisugárzott.

Komoly műtéten esett át az Exatlon jóképű sztárja Fotó: TV2



Komoly műtéten esett át az Exatlon sztárja

Az Európa- és világbajnok wakeboardos a többi exatlonistához hasonlóan nagy népszerűségnek örvend, 60 ezren követik mindennapjait csak az Instagramon. A 24 éves Orbán Olivér most rá is hozta a frászt rajongóira, ugyanis kórházi ágyból jelentkezett be. A sportolónak hamarosan kezdődik a versenyszezon, így még előtte szeretett volna túl lenni, a felnőtt- korban nagyon fájdalmas operáción. Hogy mi történt vele, azt ő maga osztotta meg követőivel.

Túl vagyok a mandulaműtéten. Sajnos nagyon be volt gyulladva már huzamosabb ideje, és így már kisugárzott a bicepszemre és a vállaimra is. Ezért a lehető leghamarabb meg kellett műteni, most pár hét pihenő vár rám. De amint lehetséges újra belecsapunk a lecsóba és megindítjuk a versenyszezont!

– írta posztjához Orbán Olivér.

Halakat idomít

A szexi élsportolónak hatalmas női rajongótábora van, akiket nemrég azzal örvendeztetett meg, hogy megvált hosszú loboncától. De sok horgász is követi őt a TikTokon, ahol halasfiú néven szerepel. Olivér ugyanis különleges kapcsolatban áll az ikrényi tó pontyaival, akiket kézhez szoktatott – írta a Kisalföld. Videóiról azt mondja, vannak kétkedő kommentek, hogy jót tesz-e a halakkal, de nem törődik a beszólásokkal különösebben, tudja, hogy ha más fogdossa a kopoltyúsokat, abból sűrűn van sérülés, ő viszont nagyon odafigyel „barátaira.