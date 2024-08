Ismét bizonyította: Bódi Sylvi nem csak gyönyörű, még hatalmas a szíve is - Fotó!

Bár a legtöbb embernek Bódi Sylvi neve hallatán a modell karrierje és kortalan szépsége jut eszébe, egyre többen kezdik felfedezni, hogy Sylvi egy igazán önzetlen természetszerető is ezek mellett. Nem elég, hogy saját házának kertjében is otthonosan mozog az állatok gondozása, illetve a növénytermesztés területén, szabadidejében még jótékonykodik is.

Bódi Sylvi igazi természetvédő hírében áll /Fotó: Szabolcs László

Most például legújabb Instagram-posztjában elárulta a modell, hogy pénteken egy hatalmas adag kutyatáppal látogatott el a Gyömrői Árvácskák Állatotthonba, ahol megszeretgette a helyi kutyákat, és felhívta a követőtábora figyelmét rá, hogy ők hogyan tudnának segíteni a négylábúakon. Ha kíváncsi vagy Bódi Sylvi fotóira a helyszínről, azokat itt tudod megtekinteni: