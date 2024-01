„Az ilyen alkalmak meg egyenesen kínzóak és frusztrálóak” – Bódi Sylvi nehézségeiről beszélt

Szeretem ezt is a szörfben, hogy már maga a hullámlovaglás is, mint olyan a komfort zónán kívül van, de az ilyen alkalmak meg egyenesen kínzóak és frusztrálóak. Sokan hamar fel is adják vagy ki sem eveznek. Maga a hullám sem ilyen tükör sima ilyenkor, mint ideális esetben, hanem ilyen kis hullámok vannak rajta keresztül-kasul, összevissza, ami miatt elkapni is nehéz és meglovagolni is kihívás a hullámot. De ha az ember kitartó és végigcsinál egy ilyen sessiont, a végén büszke lesz magára és úgy érzi, hogy jól tette, hogy kiment szörfözni. Ma sem volt ez másképpen.