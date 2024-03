Kibuggyant a cici: Bódi Sylvi bőr fűzőben állt kamera elé

Bódi Sylvi magyar modell, szépségkirálynő. 1996-ban lett Magyarország tini szépségkirálynője. 1996-1999 között minden szépségversenyt megnyert, amelyen elindult. A Miss Hungary szépségversenyen 3. helyezett lett, a Miss Európa versenyen beválogatták a 6 legszebb lány közé. 2002-ben megválasztották Magyarországon az Év Playmatejének. Az évek pedig azóta is hiába telnek Sylvi egyre csak vonzóbb.

Fotó: Bors

A Balin élő és állandóan szörföző Bódi Sylvi fiatalokat megszégyenítő alaknak örvendhet. Aktív életmódjának köszönhetően bomba formában van és ezt előszeretettel mutatja meg időnként rajongóinak is. Legtöbbször bikiniben engedi meg, hogy megcsodálják tökéletes alakját és kerek idomait. Ám most vagányabbra vette a formát és egy igen szoros bőr fűzőben villantotta meg bájait. Bódi Sylvit hatalmas keblekkel is megáldotta a sors, amiket a fűző igencsak kihangsúlyozott.

Bódi Sylvi szexi fűzős fotóját ide kattinva az Instagram-oldalán tekinthetitek meg.

„Annyira gyönyörű szép vagy Sylvi! és azok a szemek”

„A két pillantásról lehetne mesélni”

„Én nem leszek ilyen adore you. Bocs, de én azért szeretlek, amilyen vagy. Egy nagyon kedves” lány. Bocs...”

„ÓÓÓHHH!!! Hűűha!! Csodálatosan jó formában vagy!! Felgyorsult a pulzusom!!”

- írták az elámult rajongók.