Ingyenes szuperkoncertekkel készülnek a Szent István-napi rendezvényekre a legnagyobb sztárok

Akik szeretnének a Szent István-nap minden pillanatának részesei lenni, azok már augusztus 17-én csatlakozhatnak a programokhoz: ekkor nyitja meg kapuit a belváros szívében a Csárdafesztivál, ahol a vendégeket kiváló magyar ételek, hangulatos élményprogramok és néptáncbemutatók is várják.

A könnyűzene szerelmesei értékes élményekkel gazdagodhatnak a Road Movie Live 2024 színpad koncertjeit – köztük a Bagossy Brothers Company, a Honeybeast, a Parno Graszt és Zséda előadását –, vagy a Szabadrét Fesztivált látogatva. Utóbbi helyszín az elektronikus zenére és a természetközelségre nyitott vendégek számára lehet ideális. De nem maradnak gyöngyszemek nélkül a komolyzene kedvelői sem, hiszen az idén is várja őket a Panorama Classical, a Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében. Aki pedig hamisítatlan bárzenére vágyik, annak a Vigadó Piano nyújthat kikapcsolódást, a Vigadó téren. A zenei programok között előkelő helyen foglal helyet a Mándoki Soulmates augusztus 18-i szabadtéri koncertje, amely 2023-ban is látogatók ezreit vonzotta.

A gasztronómia iránt érdeklődők számára a Csárdafesztivál mellett a Magyar Ízek Utcája biztosít kiváló lehetőséget a kalandozásra. A Lánchíd és a Döbrentei tér között elhelyezkedő rendezvényponton az idén a gyógyító növényekre, fűszerekre, ételekre, italokra és egyéb gasztrokulturális elemekre helyezik a hangsúlyt a szervezők.

Ezúttal is a Millenáris Parkban fogadja a magyar divat-, ékszer- és dizájnszakma iránt érdeklődőket a Divat & Design Fesztivál, amely értékes programokat kínál az egész család számára. A gyermekekkel érkezőket további szórakoztató műsorok, kézműves-foglalkozások várják a Városligetben. A Vajdahunyad várától egészen a Kós Károly sétányig elterülő Varázsliget megidézi István király udvarának hangulatát és életre kelti Csukás István ismert mesehőseit is. A Hősök útján pedig a magyar történelem legfontosabb pillanatai élhetők át a hagyományőrző csoportok és színészek előadásának köszönhetően. De ugyanígy a családosok kedvence lehet az Aranyvonat-kiállítás vagy a Városok sétánya is – írja a Bors.