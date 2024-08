Gianninak felfordul a gyomra ettől a magyar szokástól: az olaszok jobban tudják

Gianni Annoni ereiben olasz vér folyik, ezért nem kérdés, hogy ő aztán tényleg mindent tud a tésztákról és a kávékról. A sztárséf viszont nem tartja meg magának a tudását, az éttermében páratlan ízekkel kényeztetni a vendégeit, az Instagram oldalán pedig edukációs videókat tesz közzé annak érdekében, hogy mi magyarok is átérezhessük az olasz életérzést, ha csak pillanatokra is. Az egyik ilyen nevelő célzatú sorozata arról szól, hogy mikor illik cappuccinot inni és mikor nem. De hiába az egyszerű szabály, itthon senki sem hallja meg az intő szavakat. Gianni ki is borult emiatt.

Gianni bármit tesz, a hazai fejekbe nem férkőzik be az intelem (Fotó: Szabolcs László)

Üres gyomorra mehet!

Gianni - ahogy az összes többi olasz is - azt mondja, cappuccinot csak reggel szabad inni, éhgyomorra, vagyis étkezés előtt. Reggeli vagy ebéd után szentségtörés, vacsora időben pedig egyenesen az ördöggel való cimborálásnak minősül. A gasztro szakember már többször felhívta arra a figyelmet, hogy a tejhabos kávé, vagyis a cappuccino reggeli ital. Üres gyomorra, tíz óra előtt felébreszt, utána már semmire sem jó, nem frissít fel.

Gianni ezúttal nem viccel

Az olasz származású sztárséf vicces videói nagy sikernek örvendenek, és mivel pont a cappuccino az egyik sláger téma az oldalán, úgy gondolta, hogy erre a témára fűzi fel a legújabb üzenetét is: azt iszol amit akarsz, de tejhabos kávét akkor se vegyél magadhoz, ha minden kötél szakad. Nos, ezt az üzentet pedig Gianni úgy adta át a követőinek, hogy azt biztosan nem felejtik el egyhamar. A kamerába ordítva, tőle teljesen szokatlanul, agresszív módon: