Fehér virágok és boldogság: a rajongók le sem tudják venni a szemüket Gáspár Evelin pocakjáról

Ha van olyan nő ebben az országban, aki igazán hatalmas változáson ment keresztül, akkor az bizony Gáspár Evelin. Amikor megismertük őt, egy duci kis kamasz volt, aki a háta közepére sem kívánta a kamerákat és a felhajtást. Virággal ellentétben visszahúzódó gyerek volt, aki nem szeretett a figyelem középpontjában lenni. Nos, ennek vége, Evelin ugyanis kinyílt, mint egy virágszál.

Gáspár Evelin nagyon jó formában van

Amikor felcseperedett, Evelin elhatározta, hogy változtatni fog az életén. Hosszas mérlegelés után úgy döntött, szeretné a celebek világában mozogni, éppen ezért azon kezdett gondolkodni, hogy miképpen változtasson az életén. Evelin ezért edzetni és fogyózni kezdett, aminek köszönhetően bomba formába került. Stílust is váltott, elkezdett csinosan és szexisen öltözködni.

Immáron kész a nagy átalakulás, és az eredmény egyszerűen elképesztő. Szinte rá sem lehet ismerni az egykori durcás kamaszlányra. Evelin igazán jó formába lendült, és ezt szerencsére nagyon szereti is megmutatni. Most is egy új bikinis képet mutatott. A bikinin fehér virágok találhatók, az arcán pedig határtalan boldogság, hiszen most is egy csodálatos utazáson vesz részt. A rajongók azonban nem tudják levenni Evelin pocakjáról a képet. Az ugyanis olyan lapos lett, hogy leesik tőle az állunk, és csak azon tanakodunk, hogy vajon mi a nagy fogyásának titka.

